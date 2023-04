"Estamos perdendo o Brasil para a China", diz Trump em entrevista (vídeo)

"Estamos perdendo o Brasil, estamos perdendo a Colômbia, a América do Sul", disse o ex-presidente dos EUA Donald Trump edit

247 - O ex-presidente Donald Trump afirmou, em entrevista ao programa “Tucker Carlson Tonight”, da Fox News, que os Estados Unidos perderam o Brasil para a China.

“Estamos perdendo o Brasil, estamos perdendo a Colômbia, a América do Sul. Estamos perdendo o Irã, eles já o perderam. Nós perdemos a Rússia e se ainda não os perdemos, eles vão. A China está ganhando, então a China se foi, então vemos a França caindo fora. O que está acontecendo? Estamos perdendo”, disse Trump no programa exibido na última quinta-feira (13).

Ainda segundo ele, caso haja uma mudança no padrão monetário internacional, atualmente baseado no dólar, será como “perder uma guerra mundial”. E a China? Ouvi algumas pessoas dizerem: ‘bem, nunca perderemos o padrão do dólar.’ Eles estão brincando? A China quer mudar o padrão, o padrão monetário. E se isso acontecer, é como perder uma guerra mundial. Seremos um país de segunda linha”, destacou.

. “O que está acontecendo? Estamos perdendo. Se perdermos nossa moeda – isso é o equivalente a perder uma guerra mundial. Nossa moeda é o que nos torna poderosos e fortes”, afirmou.

