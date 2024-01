Estreitando relações entre países, chanceler chinês chega ao Brasil e tem agendas com Mauro Vieira e Lula

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nesta quinta-feira (18) com o chanceler chinês Wang Yi. O encontro se deu no Palácio do Itamaraty para um jantar e atos entre os 2 países foram firmados.

A reunião faz parte da 4ª edição do Diálogo Estratégico Global, primeiro encontro do mecanismo que ocorre desde 2019.

O chanceler chinês irá nesta sexta- feira (19) para Fortaleza (CE) para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o portal Poder 360, o objetivo do encontro é reforçar as relações entre os dois países, retomadas em abril, quando Lula visitou Pequim. Segundo a chancelaria chinesa, a viagem deve servir para “fortalecer a confiança recíproca” entre as nações e “aprofundar a cooperação amistosa e mutuamente benéfica em vários campos”.

O Ministro Mauro Vieira 🇧🇷 recebeu hoje o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China 🇨🇳, Wang Yi, no contexto da 4ª edição do Diálogo Estratégico Global, primeira reunião do mecanismo desde 2019. @MFA_China @SpokespersonCHN pic.twitter.com/rRSFocEiPK January 19, 2024

