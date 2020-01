Estudante é presa na Bolívia por criticar governo golpista no Facebook

A Universidade Mayor de San Andrés denunciou a prisão da estudante Alejandra Salinas, que comandava uma página de memes no Facebook contra o governo golpista de Jeanine Añez edit

Da revista Fórum – O Programa de Pós-Graduação em Ciências de Desenvolvimento da Universidade Mayor de San Andrés (Cides-UMSA), da Bolívia, divulgou uma nota na quarta-feira (1) denunciando que a estudante Maria Alejandra Salinas Quiroga foi presa e pediu respeito aos direitos da jovem. Segundo o grupo Jornalistas pela Mudança (Periodistas por el Cambio), ela foi presa pelo governo ditatorial de Jeanine Añez em razão de postagens no Facebook.

“O Programa de Pós-Graduação em Ciências de Desenvolvimento da Universidade Mayor de San Andrés, tomou conhecimento, a partir de fontes públicas, que a estudante do mestrado em estudos feministas, Maria Alejandra Salinas Quiroga, foi detida no dia 31 de dezembro de 2019. O Cides demanda às autoridades correspondentes o ilimitado respeito aos seus direitos durante o processo jurídico que se está a realizar e levar em conta os riscos que pela condição de gênero costumam se envolver nesses casos”, diz a nota do Cides-UMSA.

O Periodistas por el Cambio aponta que Salinas foi acusada de “instigar a violência” em suas redes sociais. Salinas comandava uma página de memes no Facebook.

Leia a íntegra na Fórum