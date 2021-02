Estudo aponta que 60% das pessoas com Covid-19 não têm sintomas na semana antes do resultado positivo

247 - Um estudo feito com mais de 1 milhão de voluntários na Inglaterra apontou que cerca de 60% das pessoas diagnosticadas com Covid-19 afirmaram não ter sintoma algum da doença na semana que antecedeu o resultado positivo no teste. Divulgadas nesta quarta-feira (10), as conclusões da pesquisa são preliminares e estão em revisão para serem publicadas no "British Medical Journal".

De acordo com informações publicadas pelo portal G1, foram analisadas 1.147.374 pessoas na pesquisa, com idades de 5 a mais de 55 anos. Ao todo, 6.451 pessoas receberam um resultado positivo para a Covid-19 e, do total, 3.881 (60,2%) não tiveram algum dos 26 sintomas considerados pelos cientistas na semana anterior ao diagnóstico.

Um dos desafios para conter o avanço do coronavírus é a falta de sintomas nas pessoas infectadas. A pesquisa integra o estudo "React-1", que está em andamento e envolve a realização de testes do tipo PCR em mais de 150 mil pessoas escolhidas aleatoriamente no país europeu todo mês.

