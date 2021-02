Estudos indicam que duas vacinas chinesas conseguiram neutralizar variante de vírus da África do Sul

247 - Duas vacinas chinesas contra a Covid-19 – uma da Sinopharm, e outra da Academia Chinesa de Ciências Médicas – conseguiram neutralizar uma mutação do coronavírus em laboratório, segundo estudos preliminares. Os resultados foram divulgados em versão prévia da pesquisa, sem revisão por outros pesquisadores e nem publicação em revista científica.

As vacinas neutralizaram a variante 501Y.V2 do vírus, que foi detectada pela primeira vez na África do Sul.

Os cientistas usaram soros de 12 participantes dos dois ensaios clínicos para saber se as vacinas eram capazes de combater a variante. Segundo o estudo, os imunizantes seguem neutralizando a variante sul-africana, com uma taxa um pouco menor de eficácia.

“Todas as 12 amostras preservaram amplamente a neutralização da variante 501Y.V2. Esses resultados sugerem que a variante não escapa da imunidade induzida por vacinas direcionadas à proteína S RBD (como a ZF2001) ou vírus inteiro (como a BBIBP-CorV)”, disseram os pesquisadores.

A vacina da Sinopharm usa o vírus inativado, mesma tecnologia da CoronaVac – imunizante que está sendo aplicado no Brasil. Já a vacina da Anhui Zhifei Longcom usa a subunidade de proteína, mesma tecnologia da Novavax, informa o G1.

O conhecimento liberta. Saiba mais