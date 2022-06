EUA: acordo de reforma de armas é alcançado no Senado com apoio republicano chave

Apoie o 247

Reuters - Um grupo bipartidário de senadores dos EUA, incluindo republicanos suficientes para superar a regra de "filibuster" da Câmara, anunciou no domingo um acordo sobre uma estrutura para uma possível legislação de segurança de armas.



O projeto de lei incluiu apoio a leis estaduais de "bandeira vermelha", verificações de antecedentes mais rígidas para compradores de armas de fogo menores de 21 anos e repressão a uma prática chamada "compras de palha", mas não outros limites que os democratas e o presidente Joe Biden defenderam, como aumentar a idade para comprar semiautomáticas para 21 ou novos limites em rifles de assalto.



Dez republicanos sinalizaram seu apoio ao acordo preliminar, indicando que a medida potencialmente poderia avançar para uma votação sobre a aprovação e superar os bloqueios de outros republicanos que se opõem à maioria das medidas de controle de armas.



As conversas que levaram ao quadro seguiram uma série de tiroteios em massa nos Estados Unidos, incluindo um em uma escola em Uvalde, Texas, no mês passado, que matou 19 crianças e um também em maio em um supermercado em Buffalo, Nova York, que matou 10 vítimas negras.

O líder da maioria Chuck Schumer, um democrata, divulgou um comunicado chamando o plano de "um bom primeiro passo" e que "limitaria a capacidade de potenciais atiradores em massa de obter rapidamente rifles de assalto, estabelecendo um processo aprimorado de verificação de antecedentes para compradores de armas menores de 21 anos de idade".



Schumer disse que queria mover um projeto de lei rapidamente para votação no Senado assim que os detalhes legislativos fossem elaborados.



Os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes por armas de fogo entre as nações ricas do mundo. Mas é um país onde muitos valorizam o direito às armas e a Segunda Emenda de sua Constituição protege o direito de "manter e portar armas".



"Nosso plano salva vidas e, ao mesmo tempo, protege os direitos constitucionais dos americanos que cumprem a lei", disse o grupo, liderado pelo democrata Chris Murphy e pelo republicano John Cornyn, em comunicado. "Esperamos obter amplo apoio bipartidário e transformar nossa proposta de bom senso em lei".



O acordo foi anunciado um dia depois que dezenas de milhares em Washington e em centenas de outros lugares nos Estados Unidos se reuniram para exigir que os legisladores aprovem medidas destinadas a conter a violência armada.

Biden, um democrata, pediu em 2 de junho a proibição da venda de armas de assalto e revistas de alta capacidade ou, se isso não fosse possível, o aumento da idade mínima para comprar essas armas de 18 para 21. Biden também pressionou pela revogação da proteção aos fabricantes de armas de serem processados ​​por violência perpetrada por pessoas portando suas armas.

A National Rifle Association, um influente grupo de direitos de armas estreitamente alinhado com os republicanos, chamou as propostas de Biden de uma violação dos direitos dos proprietários de armas que cumprem a lei.



A oposição republicana tem sido fundamental para frustrar as propostas de controle de armas apoiadas pelos democratas no Congresso por décadas.



O Senado está dividido, com 50 democratas e 50 republicanos, e a legislação deve ter 60 votos para superar uma manobra conhecida como obstrução.

