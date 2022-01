EUA acreditam que novas sanções ao gasoduto russo Nord Stream 2 prejudicariam relações com a Europa

Apoie o 247

Sputnik - Novas sanções contra o gasoduto russo Nord Stream 2 prejudicariam as relações dos EUA com parceiros europeus, disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Ned Price.

O porta-voz foi questionado, nesta quinta-feira (6), sobre a decisão do Senado de votar uma emenda proposta pelo legislador republicano Ted Cruz à Lei de Autorização de Defesa Nacional para impor novas sanções ao gasoduto.

"Esta emenda não é, em nossa opinião, um esforço genuíno para combater novas agressões russas ou para proteger a Ucrânia. Nossa preocupação é que a legislação sirva apenas para minar a unidade entre nossos aliados europeus em um momento crucial", disse Price.

O gasoduto Nord Stream 2 está tecnicamente pronto para operar desde outubro, mas ainda aguarda licenças da Alemanha e da Comissão Europeia, ao passo que Moscou tem denunciado a politização do processo.

Em 10 de setembro de 2021, a empresa russa Gazprom, única acionista da Nord Stream 2, encerrou a instalação do gasoduto que conecta a Rússia à Alemanha ao longo do Mar Báltico. A construção consiste em dois canais de 1.230 quilômetros, para transportar até 55 bilhões de metros cúbicos de combustível anualmente.

Porém, em meados de novembro, a Agência Federal para a Rede Alemã suspendeu a certificação do Nord Stream 2, explicando que apenas uma empresa alemã, proprietária e operadora do trecho alemão do gasoduto, pode ser certificada como operadora independente.

Os procedimentos serão retomados quando a Nord Stream 2 AG estabelecer uma subsidiária na Alemanha, que terá que reenviar o pedido de certificação.

Os Estados Unidos se opõem ao novo gasoduto e pretendem vender gás natural liquefeito dos seus campos de xisto para a Europa, incluindo a Ucrânia e países como Polónia, Letônia e Lituânia.

