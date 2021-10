EUA acusam Nicarágua de preparar "eleição fraudulenta"

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, acusou na última sexta-feira (22) o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de preparar uma eleição fraudulenta no mês que vem e tentar estabelecer uma "dinastia autoritária" em meio a uma onda de prisões antes do pleito de 7 de novembro.

Blinken, que visitou a América Latina na semana passada com paradas no Equador e na Colômbia, louvou uma votação de quarta-feira da Organização dos Estados Americanos (OEA) que expressou "alarme" com ações do governo nicaraguense que diz que sabotarão a eleição, na qual Ortega busca um quarto mandato consecutivo.

