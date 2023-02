EUA acusam Rússia de cometer crimes contra a humanidade na Ucrânia

Apoie o 247

247 - O governo Joe Biden concluiu que a Rússia cometeu "crimes contra a humanidade" na Ucrânia, disse a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, neste sábado (18), na Conferência de Segurança de Munique.



"No caso das ações da Rússia na Ucrânia, examinamos as evidências, conhecemos os padrões legais e não há dúvida: são crimes contra a humanidade", disse Harris, sem dar muitos detalhes.



"E eu digo a todos aqueles que perpetraram esses crimes, e aos seus superiores que são cúmplices desses crimes, vocês serão responsabilizados", acrescentou.



Washington, assim como uma investigação mandatada pela ONU, já havia concluído que as forças russas eram culpadas de crimes de guerra, mas a nova constatação do governo Biden de que as ações da Rússia equivalem a "crimes contra a humanidade" implica uma análise legal de que atos de assassinato a estupro foram aplicados de maneira sistemática e intencional contra civis.

A Rússia nega acusações desse tipo, alegando que suas forças alvejam apenas instalações militares e estratégicas da Ucrânia. (Com Reuters).

