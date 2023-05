EUA admitem que dívida provavelmente vai ultrapassar PIB na próxima década

Apoie o 247

Sputnik - O Escritório de Responsabilidade do Governo dos EUA (GAO, na sigla em inglês) alertou que o país enfrenta um futuro fiscal insustentável, pois gasta mais do que pode, a ponto de a dívida ultrapassar o produto interno bruto (PIB) em uma década.

"O governo federal enfrenta um futuro fiscal insustentável. Se as políticas não mudarem, a dívida seguirá crescendo mais rapidamente que a economia", alertou em um comunicado a mencionada agência, que realiza serviços de auditoria, avaliação e investigação para o Congresso dos EUA.

Segundo os cálculos, a dívida projetada vai ser o dobro do tamanho da economia para meados do século, se não houver mudanças nas políticas de entradas e gastos.

"No final do ano fiscal de 2022, a dívida pública ronda os 97% do PIB, e espera-se que cresça a um ritmo mais rápido que a economia, e que alcance o seu máximo histórico de 106% do PIB em dez anos e continue a aumentando a um ritmo crescente", assinalou o GAO.

Este alerta surge quando o governo dos EUA pode dar um calote na dívida, mais por causa de disputas políticas entre democratas e republicanos no Congresso sobre o uso dos fundos, do que por uma real escassez de caixa.

O Departamento do Tesouro alertou que o governo provavelmente vai deixar de pagar sua dívida em 1º de junho se o Congresso não aumentar o teto da dívida.

