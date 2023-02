EUA afirmam que vão concluir destruição de seu arsenal de armas químicas até junho

Os Estados Unidos finalizarão a destruição de suas armas químicas até o final da primavera deste ano, que encerra em junho no país edit

Sputnik - Desde o ano passado, Moscou vem exortando Washington a seguir o exemplo russo e concluir a eliminação de seu arsenal de armas químicas.

Os Estados Unidos finalizarão a destruição de suas armas químicas até o final da primavera deste ano, que encerra em junho no país. A informação foi dada pela subsecretária de Controle de Armas e Segurança Internacional, Bonnie Jenkins, nesta sexta-feira (10).

"Também quero observar que ainda este ano, na primavera, os EUA completarão a destruição de suas armas químicas. Então, vamos celebrar isso", disse Jenkins, durante uma coletiva de imprensa.

Em maio passado, o Pentágono disse que estava a caminho de concluir a destruição de seu estoque de armas químicas de acordo com o prazo do tratado da Convenção de Armas Químicas em 2023.

A destruição do arsenal vem sendo cobrada pela Rússia desde o ano passado. Em outubro, em discurso na Organização das Nações Unidas (ONU), o vice-diretor do Departamento para Não Proliferação e Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Konstantin Vorontsov, pediu aos Estados Unidos que sigam o exemplo russo e eliminem seus estoques de armas químicas.

"Em 2017, três anos antes do prazo estabelecido pela Organização para a Proibição de Armas Químicas [OPAQ], destruímos um dos maiores arsenais de armas químicas do mundo", disse Vorontsov.

