EUA afirmam ter matado líder do Estado Islâmico que planejava ataques na Europa

(Reuters) - Os Estados Unidos realizaram uma operação militar que matou um importante líder do Estado Islâmico na Síria na segunda-feira, disse o Comando Central dos EUA (Centcom) nesta terça-feira, o mais recente golpe para um grupo que espalhava medo no Oriente Médio.

Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri era responsável pelo planejamento dos ataques do Estado Islâmico na Europa e desenvolveu a estrutura de liderança do grupo, informou o comunicado.

O Estado Islâmico controlava áreas do Iraque e da Síria no auge de seu poder em 2014, antes de ser combatido em ambos os países. Estima-se que o grupo tenha de 5.000 a 7.000 membros e apoiadores espalhados entre a Síria e o Iraque, cerca de metade deles combatentes, segundo um relatório da ONU em fevereiro.

Nenhum civil foi morto ou ferido no ataque, disse o Centcom, acrescentando que o grupo "continua representando uma ameaça para a região e além".

"Embora degradado, o grupo continua capaz de conduzir operações na região com o desejo de atacar além do Oriente Médio", disse o comunicado. O órgão acrescentou que a morte de al-Jabouri vai "interromper temporariamente a capacidade do grupo de planejar ataques externos".

O relatório da ONU afirmou que a ameaça representada pelo Estado Islâmico e seus afiliados à paz e segurança internacional era alta no segundo semestre de 2022 e aumentou dentro e ao redor das zonas de conflito onde está presente.

No final do ano passado, o Estado Islâmico anunciou que havia nomeado uma figura até então desconhecida - Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi - como seu líder depois que seu antecessor foi morto no sul da Síria.

