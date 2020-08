EUA agirão contra software chinês além do TikTok, diz Pompeo

247 - O governo Trump anunciará em breve medidas contra "uma ampla variedade" de softwares de propriedade chinesa que representam "riscos à segurança nacional", disse o secretário de Estado dos EUA, Michael Pompeo.

Os comentários sugerem uma possível ampliação das medidas dos EUA além do TikTok, o popular aplicativo de videoclipe de propriedade da ByteDance Ltd., uma das maiores empresas de tecnologia da China. O presidente Donald Trump disse a repórteres na sexta-feira que planeja proibir o TikTok dos EUA, mas sua decisão não foi anunciada. Pompeo sinalizou que espera um anúncio de Trump "em breve", informa a Bloomberg.

As empresas chinesas de software que fazem negócios nos EUA estão fornecendo dados diretamente às autoridades chinesas "seja o TikTok ou o WeChat - existem inúmeras outras", disse Pompeo no "Sunday Morning Futures" do Fox News Channel.

Trump "tomará medidas nos próximos dias com relação a uma ampla gama de riscos à segurança nacional que são apresentados por softwares conectados ao Partido Comunista Chinês", afirmou Pompeo.

Trump pode "forçar uma venda" do TikTok ou bloquear o aplicativo por ordem executiva, afirmou o secretário do Tesouro Steven Mnuchin na "This Week" da ABC, acrescentando que ele não discutirá detalhes sobre suas conversas com o presidente sobre o assunto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.