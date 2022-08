EUA ainda consideram fornecer caças de combate à Ucrânia, diz Pentágono

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Nesta quarta-feira (24), o subsecretário de Defesa de Política dos Estados Unidos, Colin Kahl, afirmou que Washington ainda não tomou uma decisão final sobre fornecer aeronaves militares à Ucrânia como parte de sua assistência de segurança ao país.

Segundo a declaração de Kahl a repórteres, essa situação faz com que a opção siga sendo considerada.

"Posso dizer que [envios de] aviões de combate permanecem sobre a mesa, sendo que nenhuma decisão final foi tomada sobre isso", disse o representante do Pentágono após ser perguntado por que os EUA não forneceram nenhuma aeronave militar ou treinamento de pilotos à Ucrânia.

Kahl disse que a prioridade de Washington atualmente é garantir que os ucranianos possam usar as aeronaves que possuem, como os jatos de combate MiG-29. O representante acrescentou que o envio de aeronaves de quarta geração à Ucrânia levaria anos.

Atualmente os EUA fornecem peças de reposição para a frota de aeronaves da Ucrânia. As peças fazem parte dos diversos pacotes de assistência militar que continuam sendo enviados a Kiev.

As entregas de armas sob o pacote mais recente, no valor de US$ 2,98 bilhões (cerca de R$ 15,23) à Ucrânia terão início nos próximos meses e continuarão ao longo dos próximos anos, acrescentou Kahl.

Desde o início da operação militar russa na Ucrânia, os EUA já enviaram dezenas de bilhões de dólares em auxílio militar com armas de vão desde equipamentos antitanque a armamento de artilharia de longo alcance.

