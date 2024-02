EUA alertam para 'ameaça à segurança nacional', que seria plano russo de posicionar armas nucleares no espaço

Apoie o 247

(Sputnik) - Uma suposta ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos envolve um alegado desejo da Rússia de colocar uma arma nuclear antissatélite no espaço, informou a ABC News nesta quarta-feira (14).

Mais cedo, na quarta-feira, o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Mike Turner, anunciou que disponibilizou informações sobre a suposta ameaça de segurança a todos os legisladores. Turner também pediu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tornasse públicas todas as informações relacionadas à ameaça.

A alegada ameaça envolve o desejo da Rússia de colocar uma arma nuclear antissatélite no espaço, disse o relatório, citando duas fontes familiarizadas com as discussões no Congresso dos EUA.

As informações são muito preocupantes e sensíveis, disse uma das fontes, segundo relatos.

O membro do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados James Himes disse na quarta-feira que não há motivo para as pessoas nos EUA entrarem em pânico com a alegada ameaça. No entanto, a administração Biden e o Congresso dos EUA devem abordar a questão a médio e longo prazo, disse Himes.

O anúncio de Turner sobre a alegada ameaça ocorre em meio a esforços no Congresso dos EUA para aprovar legislação de financiamento suplementar com bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia e Israel, bem como esforços para estender e reformar as autoridades de vigilância da Seção 702 nos termos da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira.

