EUA alertam para possibilidade de ações militares entre China e Taiwan

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os Estados Unidos admitem a possibilidade de haver um início de hostilidades entre China e Taiwan e visam prevenir tal desenvolvimento da situação, declarou nesta sexta-feira (2) a vice-secretária de Estado dos EUA, Wendy Sherman.

"Ao longo de quase 50 anos tem-se mantido a paz no estreito de Taiwan, e queremos manter essa paz e estabilidade. No entanto, acredito que [o início de] uma guerra é potencialmente possível nas condições de controle total de Xi Jinping", disse Sherman durante uma discussão sobre a situação em torno da China e da região do Indo-Pacífico.

Na semana passada, o ministro da Defesa da China, Wei Fenghe, durante uma reunião com seu homólogo dos EUA, Lloyd Austin, alertou que seu Exército é capaz de derrotar qualquer força estrangeira que pretenda interferir em sua política interna e Taiwan.

O ministro chinês observou que os assuntos relacionados a Taiwan são de interesse fundamental da China e são a "primeira linha vermelha" que não deve ser cruzada por Washington.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.