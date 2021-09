EUA alertam para risco de guerra civil no Afeganistão

Talibãs anunciaram que ganharam terreno no Vale do Panshir, último grande bastião da resistência armada ao novo governo edit

Carta Capital - Os talebans disseram neste domingo 5 que ganharam terreno no Vale do Panshir, último grande bastião da resistência armada ao novo governo do Afeganistão, onde, de acordo com Washington, uma guerra civil pode explodir.

Desde que as tropas americanas deixaram o país em 30 de agosto, as forças do movimento islâmico lançaram várias ofensivas contra este vale de difícil acesso, localizado a cerca de 80 km ao norte de Cabul.

O Vale do Panshir é um antigo reduto antitaleban, que ficou conhecido pelo lendário comandante Ahmed Shah Massud, no final dos anos 1990, assassinado pela rede Al-Qaeda em 2001. Hoje, abriga a Frente de Resistência Nacional (FNR, na sigla em inglês).

Leia a íntegra na Carta Capital.

