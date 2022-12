EUA alertam que adotarão postura 'mais letal, móvel e distribuída' no Indo-Pacífico para deter China

Apoie o 247

ICL

Sputnik - "A China é o único país com vontade e, ainda mais, com capacidade de remodelar a região e a ordem internacional para satisfazer as suas preferências autoritárias", observou o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, adicionando que os asiáticos estão modernizando consideravelmente seu Exército.

Além disso, Austin, destacou que para enfrentar este desafio representado pela China, os EUA devem aumentar sua presença militar no Indo-Pacífico.

"Vamos manter e aprimorar nossas vantagens de combate para que a China jamais possa concluir que [cometer qualquer] agressão seria a melhor escolha [...] Estamos reforçando nossa presença avançada na região para construir uma postura de força mais letal, móvel e distribuída", observou.

Austin ainda disse que quase todos os ministros da Defesa dos países do Sudeste Asiático compartilham um ponto de vista similar ao dos americanos sobre o Indo-Pacífico, o que, mais uma vez, justificaria as ações hostis do "mocinho do faroeste" em território distante de sua casa

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.