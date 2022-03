EUA analisam sancionar a empresa russa de urânio Rosatom

Apoie o 247

(Sputnik) - O governo de Joe Biden está considerando impor sanções à agência nuclear russa Rosatom, informou a Bloomberg.

O artigo diz que o governo dos EUA ainda não tomou uma decisão final sobre o assunto.

Em 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma "operação militar especial" no território da Ucrânia e o Ministério da Defesa russo garantiu que os ataques não são direcionados contra cidades ucranianas ou colocam em risco a população civil, mas buscam desativar a infraestrutura de guerra.

Numerosos países condenaram veementemente a intervenção da Rússia na Ucrânia e ativaram várias baterias de sanções individuais e setoriais, que em um caso sem precedentes, se estendem ao presidente e chanceler russo Sergey Lavrov.

As sanções incluem, entre outras coisas, a desconexão parcial da Rússia do sistema SWIFT, a imobilização das reservas internacionais do Banco Central da Rússia e, no caso de países como Estados Unidos e Reino Unido, o embargo à importação de petróleo russo.

SWIFT (sigla em inglês para Society for World Interbank Financial Telecommunication) é uma plataforma que conecta cerca de 11.000 instituições financeiras em mais de 200 países e serve como base do sistema financeiro internacional.

