EUA anunciam exclusão das sanções da ajuda ligada aos terremotos na Síria

O Tesouro dos EUA publicou na quinta-feira (9) uma decisão que permite a retoma das transações financeiras relacionadas com o alívio do terremoto à Síria por 180 dias edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O Departamento do Tesouro norte-americano comunicou uma permissão para o fornecimento de auxílio relativamente aos terremotos na Síria e na Turquia, que começaram no início desta semana.

O Tesouro dos EUA publicou na quinta-feira (9) uma decisão que permite a retoma das transações financeiras relacionadas com o alívio do terremoto à Síria por 180 dias.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro anunciou ter emitido a Licença Geral Nº 23 para a Síria, que permite, por um período de 180 dias, todas as transações relacionadas com operações de alívio contra os terremotos que teriam sido proibidas pelos regulamentos de sanções sírias (SYSR, na sigla em inglês).

O OFAC considera que a medida fornece o amplo mandato necessário para apoiar os esforços de socorro imediato em casos de desastres na Síria. Ela inclui a permissão de processar ou transferir fundos em nome de pessoas de outros países para ou da Síria, de forma a apoiar as transações autorizadas sob esta licença geral.

Segundo aponta a agência síria SANA, "as medidas coercivas ocidentais causam sofrimento ao povo sírio, pois essas medidas unilaterais visam todos os aspectos da vida e os setores vitais e de serviços na Síria durante anos". Além das sanções ocidentais, os EUA ocupam grande parte do nordeste da Síria, de onde extraem petróleo, trigo e outros produtos para fora do país árabe.

Turquia e Síria foram abaladas, na última segunda-feira (6), por dois grandes terremotos e dezenas de tremores secundários que deixaram, segundo a última contagem, quase 24 mil mortos e destruíram milhares de casas. Um dos tremores, de magnitude 7,8, foi o mais potente em solo turco desde 1939.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.