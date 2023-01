EUA anunciam intenção de combater cooperação militar entre Rússia e Irã

Apoie o 247

Sputnik - Os Estados Unidos removeram da agenda de relações com o Irã a restauração do acordo nuclear e colocaram como prioridade a oposição à cooperação técnico-militar de Teerã com Moscou, disse Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.

"O JCPOA [Plano de Ação Conjunto Global] já há vários meses não está na pauta. No topo da nossa agenda está fazer tudo o que pudermos para defender os direitos universais do povo iraniano e combater a crescente cooperação de segurança entre o Irã e a Rússia", disse Price em uma coletiva de imprensa.

O presidente dos EUA, Joe Biden, reconheceu anteriormente que o acordo nuclear com o Irã está "morto", mas se recusou a anunciá-lo oficialmente. As autoridades norte-americanas continuam a participar das negociações para restaurar os acordos abandonados pelo anterior líder dos Estados Unidos, Donald Trump.

Países ocidentais afirmam que o Irã está supostamente fornecendo à Rússia drones para operações de combate na Ucrânia. Tanto Moscou como Teerã refutam tais alegações.

Em meados de dezembro, o ministro da Defesa iraniano, Mohammad-Reza Ashtiani, disse em uma reunião conjunta de especialistas que Kiev não conseguiu fornecer nenhuma evidência de que a Rússia estivesse usando drones iranianos na Ucrânia.

