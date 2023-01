EUA anunciam novo pacote de mais de US$ 3 bilhões em ajuda militar para a Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik - Os Estados Unidos fornecerão US$ 3,75 bilhões (R$ 19,6 bilhões) adicionais em assistência militar à Ucrânia, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, nesta sexta-feira (6).

A nova assistência inclui US$ 682 milhões (R$ 2,5 bilhões) para parceiros regionais e aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no flanco oriental e US$ 225 milhões (R$ 1,1 bilhão) para a "modernização militar" da Ucrânia.

Logo em seguida ao anúncio, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse a administração de Joe Biden está trabalhando junto ao Congresso do país para fornecer mais ajuda militar adicional à Ucrânia.

"Hoje, os Estados Unidos demonstrarão nosso compromisso contínuo e duradouro com a capacidade da Ucrânia de se defender com o anúncio de mais de US$ 3 bilhões [R$ 15,7 bilhões] em nova assistência militar à Ucrânia", disse a porta-voz da Casa Branca durante entrevista coletiva.

A Casa Branca informou que o pacote inclui 50 veículos de combate de infantaria Bradley com 500 mísseis antitanques de reboque, canhões de artilharia autopropulsados, veículos leves protegidos contra emboscadas (MRAPS) e outros veículos armados, bem como mísseis terra-ar. O Pentágono vai fornecer ainda 250 mil munições de 25 milímetros.

Também estão inclusos nessa remessa mísseis antiaéreos Sea Sparrow, que são guiados por radar e podem ser lançados do mar ou da terra para defesa contra aeronaves ou mísseis de navios.

Segundo o coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, ainda não há data em que os veículos de combate de infantaria Bradley chegarão à Ucrânia, mas não levará muito tempo para os ucranianos aprenderem a usá-los.

"Levará algum tempo até que eles possam realmente entrar no país. Não posso dar uma data certa no calendário, mas posso dizer que faremos isso o mais rápido possível", disse Kirby em entrevista. "Este não é um sistema que exigirá uma quantidade exorbitante de treinamento para os ucranianos... Não é tão sofisticado a ponto de demorar muito para aprender, não apenas para operá-lo, mas também para mantê-lo."

O anúncio vem em meio ao cessar-fogo estabelecido pela Rússia devido ao Natal ortodoxo.

A Ucrânia, no entanto, rejeitou a trégua e Biden minimizou o ato, dizendo que a Rússia estaria supostamente "buscando oxigênio" diante do conflito.

A Rússia iniciou sua operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro. Desde então, Kiev tem sido abastecida com forte aparato militar enviado pelos EUA e pelos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Moscou sublinha que as armas enviadas para Kiev prolongam o conflito e reduzem as chances de ter um fim negociado, além de serem alvos legítimos para as forças russas.

