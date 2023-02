EUA anunciam novo pacote de segurança para a Ucrânia no valor de US$ 460 milhões

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, 20 de fevereiro (Sputnik) - O Departamento de Defesa dos EUA (DoD) anunciou na segunda-feira que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, está fornecendo um novo pacote de segurança para a Ucrânia, no valor de US$ 460 milhões.



“Esta é a trigésima segunda retirada de equipamentos dos estoques do DoD para a Ucrânia desde agosto de 2021 e está avaliada em até US$ 460 milhões”, disse o comunicado.



O pacote de assistência incluirá mais munição para equipamentos fabricados nos EUA já entregues à Ucrânia, bem como novas unidades de equipamentos.



“Esta autorização inclui mais munição para HIMARS [sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade] e obuses fornecidos pelos EUA que a Ucrânia está usando para defender seu país, bem como mais Javelins, sistemas antiblindagem e radares de vigilância aérea”, dizia o comunicado.



Entre outras coisas, os EUA fornecerão cartuchos de artilharia adicionais de 155 mm, morteiros de 120 mm, aproximadamente 2.000 foguetes antiblindados, bem como quatro veículos da Equipe de Apoio de Fogo de Infantaria Bradley, peças sobressalentes e outros equipamentos de campo, disse o Pentágono.



No início do dia, o presidente dos EUA, Joe Biden, chegou a Kiev para uma visita não anunciada pela primeira vez desde o início da operação especial da Rússia e se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Durante um briefing, Biden disse que a Ucrânia receberá um novo pacote de assistência militar no valor de US$ 500 milhões, além de "bilhões" em apoio orçamentário direto nesta semana.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.