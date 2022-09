EUA anunciam planos para vender a Taiwan armas e serviços no valor de US$ 1,1 bilhão

Apoie o 247

TASS - O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (2), três contratos para vender armas e serviços técnicos a Taiwan no valor total de US$ 1,1 bilhão. A informação é do Departamento de Estado.

O primeiro contrato, no valor de US$ 665,4 milhões, fornecerá a Taiwan equipamentos e suporte logístico para suas estações de radar. O segundo prevê a entrega de 60 mísseis antinavios AGM-84L Harpoon Block II e quatro mísseis ATM-84L-1 Harpoon Block II no valor de US$ 355 milhões. De acordo dom o terceiro contrato, no valor de US$ 85,6 milhões, Taiwan deve receber 100 mísseis táticos ar-ar AIM-9X Block II Sidewinder.

O Departamento de Estado dos EUA autorizou a implementação desses contratos afirmando que estão de acordo com a legislação nacional.

