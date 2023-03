EUA anunciam visita de emissário a países africanos para pressioná-los a não cooperar com a Rússia

Apoie o 247

247 - O subsecretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, anunciou na quarta-feira (8), em entrevista ao apresentador do podcast 'Pod Save the World', Ben Rhodes, que planeja fazer uma visita à África ainda o mês de março, na qual pressionará as autoridades de Gana, Nigéria e outro país não mencionado a deixar de cooperar economicamente com a Rússia.

"Nosso objetivo é deixar bem claro para [esses] países, do ponto de vista econômico, que seus interesses econômicos estão alinhados com o término da invasão da Ucrânia pela Rússia o mais rápido possível", disse Adeyemo, tentando convencer essas nações de que a Rússia é responsável pela atual crise energética e alimentar.

A maioria dos países africanos depende de grãos fornecidos pela Ucrânia e fertilizantes russos, que praticamente pararam de chegar ao continente desde o início do conflito e a imposição das sanções ocidentais.

Da mesma forma, Adeyemo apontou que os EUA não querem que as nações africanas façam comércio com o país da Eurásia.

