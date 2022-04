EUA aplicam novas sanções contra Rússia

A lista 40 pessoas jurídicas, de acordo com anúncio do governo Joe Biden edit

Agência Sputnik - Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (20), um novo pacote de sanções contra a Rússia. A lista inclui 29 pessoas físicas e 40 pessoas jurídicas.

O Departamento do Tesouro dos EUA estabeleceu um prazo até 20 de maio para a conclusão das transações financeiras com o banco privado russo Transcapitalbank, agora sob novas sanções.

Segundo o órgão, todas as transações financeiras necessárias para "encerramento de transações envolvendo o Transcapitalbank ou quaisquer outras organizações nas quais o banco detenha direta ou indiretamente uma participação de 50% ou mais estão permitidas até 20 de maio de 2022".

As novas restrições afetam também o primeiro vice-presidente do Banco Central da Rússia, Ksenia Yudaeva, e o presidente do Conselho do Otkritie Bank.

Na terça-feira (19), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os representantes da União Europeia, da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e do grupo de países do G7 discutiram, por videochamada, esforços para continuar fornecendo assistência militar à Ucrânia e impondo novas sanções à Rússia.

Já na própria terça-feira (19), o Canadá, por exemplo, anunciou restrições a 14 pessoas relacionas ao governo russo, incluindo a presidente do Banco Central, Elvira Nabiullina, as duas filhas do presidente Vladimir Putin e outros executivos do país.

Desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, os EUA e seus aliados iniciaram a aplicação de sanções contra Moscou. As medidas atingem reservas internacionais russas, suas exportações de petróleo, gás e outras commodities e diversos executivos e empresas do país.

Além disso, a União Europeia censurou o acesso ao RT e à Sputnik em seu território. YouTube, Instagram e Twitter também restringiram o acesso a páginas e links de mídias estatais russas. No caso do YouTube, todas as mídias foram banidas da plataforma.

