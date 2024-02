Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quer demitir o comandante chefe das forças armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, por suas conversas secretas com o Ocidente sobre a possibilidade de um cessar-fogo e processo de paz, disse o jornalista americano e vencedor do Prêmio Pulitzer Seymour Hersh, em seu blog.

"O desejo de Zelensky de demitir seu general comandante é o resultado, alguns americanos acreditam, de seu conhecimento de que Zaluzhny continuou a participar — seja diretamente ou por meio de assessores não se sabe — em conversas secretas desde o último outono com autoridades americanas e outros oficiais ocidentais sobre como melhor alcançar um cessar-fogo e negociar um fim para a guerra com a Rússia," escreveu Hersh em seu blog no Substack.

continua após o anúncio

O jornalista está convencido de que como resultado dessas discussões secretas, Zaluzhny admitiu em um artigo para a revista The Economist que o conflito na Ucrânia estava em um impasse.

Enquanto isso, um oficial americano não nomeado descreveu o conflito entre Zelensky e Zaluzhny como "uma luta de poder à moda antiga".

continua após o anúncio

"Claro, Zelensky sabia que Zaluzhny estava lidando com o Ocidente," disse o oficial. "Mas Zelensky será um homem morto andando com o exército, que está a favor do general. Ele vai ter uma rebelião em suas mãos."

Na segunda-feira, o ex-legislador da Verkhovna Rada (parlamento ucraniano) Borislav Bereza disse que Zaluzhny havia sido removido do posto de comandante militar topo da Ucrânia. Por sua parte, o membro da Verkhovna Rada, Alexey Goncharenko disse que Zaluzhny havia sido notificado de sua demissão, mas que não havia nenhum decreto oficial a esse respeito. Mais tarde, o porta-voz presidencial ucraniano, Sergey Nikiforov, disse que Zelensky não havia demitido Zaluzhny. No entanto, especulações sobre o futuro de Zaluzhny continuam a circular na mídia ucraniana e nas redes sociais.

continua após o anúncio

Na quarta-feira, o Washington Post relatou que Zelensky já havia decidido demitir Zaluzhny, mas que o anúncio oficial pode ser adiado. Mais tarde, a CNN esclareceu que o decreto oficial demitindo o comandante seria assinado até o final desta semana.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que há muitas questões sobre a notícia da demissão de Zaluzhny, mas é óbvio que "as coisas não estão indo bem" para o regime de Kiev. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que a situação em torno de Zaluzhny reflete vividamente as agonias de morte e a desintegração da estadidade da Ucrânia.

continua após o anúncio

Cessação das hostilidades e um fim ao governo de Zelensky - A nova política dos EUA sobre a Ucrânia prevê apoio ao comandante chefe Valery Zaluzhny, uma cessação das hostilidades, reformas econômicas e um fim ao governo do presidente Zelensky, disse Hersh.

"O conceito real é muito mais complicado e muito mais ambicioso, me foi dito pelo oficial, e prevê apoio sustentado para Zaluzhny e reformas que levariam ao fim do regime de Zelensky," escreveu Hersh em seu blog.

continua após o anúncio

Ele disse que a formulação de uma nova estratégia requer "consulta e educação de ucranianos patrióticos e realistas chave."

"O perigo com tal reforma é que haverá vazamentos para a imprensa e um esforço pelos beneficiários corruptos enraizados da política de 'almoço grátis' dos EUA para descarrilar o processo," continuou o jornalista.

continua após o anúncio

"A estratégia agora sendo proposta é para resolver a guerra e resolver o plano financeiro para a Ucrânia," disse um oficial americano.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: