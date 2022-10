EUA: apresentador Alex Jones é condenado a pagar quase US$ 1 bilhão por alegar que massacre em escola foi encenado

Apoie o 247

RT - O controverso apresentador de rádio Alex Jones foi condenado por um júri de Connecticut a pagar US$ 965 milhões em danos às famílias das vítimas do tiroteio na Escola Primária Sandy Hook por sugerir que o massacre de dezembro de 2012 foi encenado.

O júri de seis membros do Tribunal Superior de Connecticut anunciou seu veredicto na quarta-feira, após três dias de deliberações. Os pagamentos foram ordenados às famílias de oito crianças que foram mortas no tiroteio, bem como a um funcionário de emergência que alegou ter sido difamado. A maior indenização por danos foi para um dos pais, Robbie Parker, a quem Jones foi condenado a pagar US$ 60 milhões por difamação e US$ 60 milhões por sofrimento emocional.

Jones, fundador da Infowars, acusou Parker de ser um ator de crise depois que ele foi mostrado em vídeo sorrindo brevemente em uma entrevista coletiva antes de falar sobre a morte de sua filha de 6 anos. Ele e outros membros da família das crianças falecidas testemunharam que foram assediados e ameaçados pelos ouvintes do Infowars por causa das alegações que Jones fez. Por exemplo, Mark e Jackie Barden disseram que as pessoas urinaram no túmulo de seu filho e ameaçaram desenterrá-lo para provar que ele não foi morto.

O tiroteio deixou 20 crianças e seis professores mortos. O caso de Connecticut é um dos quatro processos de difamação que foram movidos contra Jones pelas famílias Sandy Hook. Em agosto, um júri do Texas ordenou que ele pagasse US$ 49 milhões em danos aos pais de outra das vítimas do tiroteio.

Jones, que não compareceu ao tribunal para o anúncio do veredicto de quarta-feira, testemunhou no mês passado que "pensava legitimamente" que o tiro poderia ter sido encenado, mas depois concluiu que era real. Como um advogado dos queixosos o repreendeu por não mostrar respeito às famílias das vítimas, ele disse : “Esta é uma sessão de luta? Estamos na China? Eu já disse que sinto muito centenas de vezes, e cansei de dizer que sinto muito.”

Jones disse em seu programa de rádio na quarta-feira que vai apelar do veredicto e que o pedido de falência de sua empresa protegerá a Infowars enquanto o caso ainda estiver pendente. Ele retratou os processos contra ele como um ataque ao direito constitucional à liberdade de expressão.

