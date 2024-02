EUA aprovam ataques contra alvos no Iraque e Síria

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Os Estados Unidos aprovaram planos para uma série de ataques durante vários dias contra alvos no Iraque e na Síria, relatou a CBS nesta quinta-feira (1), citando oficiais estadunidenses.

Os alvos incluirão pessoal e instalações iranianas no Iraque e na Síria, disseram os oficiais. Eles acrescentaram que o clima será um fator importante na definição do momento dos ataques.

continua após o anúncio

A emissora inforam que os ataques seriam em resposta a recentes ataques contra forças americanas no Oriente Médio, incluindo o ataque de drone que matou três militares na Jordânia na semana passada. (Com informações da Sputnik).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: