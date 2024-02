EUA atacam Iraque e Síria

Apoie o 247

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em um comunicado que ordenou atacar o Iraque e e a Síria. O objetivo seria debilitar os grupos militantes supostamente apoiados pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) em retaliação pelo ataque recente contra uma base dos EUA na Jordânia. Os EUA atingiram 85 alvos ligados ao IRGC no Iraque e na Síria, segundo informações da agência Sputnik.

“Esta tarde, sob minha orientação, as forças militares dos EUA atingiram alvos em instalações no Iraque e na Síria que o IRGC e as milícias afiliadas usam para atacar as forças dos EUA. Nossa resposta começou hoje. Isso continuará em horários e locais de nossa escolha”, disse o comunicado na sexta-feira.

Pelo menos 16 pessoas foram mortas nos ataques dos EUA no Iraque, disse o governo, ao condenar a “nova agressão contra” a sua soberania e alertar para as terríveis consequências na região.

O Diretor de Operações do Estado-Maior Conjunto, Douglas Sims, disse que os EUA atacaram três instalações adversárias no Iraque e quatro na Síria.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse durante uma coletiva de imprensa que os EUA continuarão a tomar ações retaliatórias nos próximos dias contra grupos militantes responsáveis ​​pelo ataque na Jordânia.

“Serão tomadas ações de resposta adicionais nos próximos dias”, disse Kirby na sexta-feira. (Com informações da Sputnik).

