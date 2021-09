EUA: atirador mata uma pessoa, fere 12 e se suicida em supermercado

Apoie o 247

Reuters - Um atirador abriu fogo em um supermercado no estado norte-americano do Tennessee nessa quinta-feira (23), matando uma pessoa e ferindo pelo menos 12 antes de tirar sua própria vida, informou a polícia.

Policiais chegaram à cena do crime pouco depois do início do ataque no mercado Kroger, em Collierville, próximo à cidade de Memphis, afirmou o chefe de polícia, Dale Lane, a jornalistas.

"Encontramos pessoas se escondendo dentro de congeladores e escritórios trancados", disse Lane, classificando o episódio como "o mais terrível evento da história de Collierville".

A cidade fica a cerca de 50 quilômetros ao leste de Memphis, no sul do Tennessee.

As autoridades ainda não divulgaram explicações sobre um possível motivo. Nenhuma das vítimas ou o suspeito foi identificada imediatamente. O canal de televisão WREG-TV afirmou que o atirador era um funcionário que havia sido demitido na quinta-feira, citando uma fonte policial não identificada.

