EUA avaliam enviar chefe do Pentágono ou outro representante a Kiev

O governo dos EUA está considerando enviar um representante a Kiev para se reunir com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky e mostrar apoio ao país edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O governo dos EUA está considerando enviar um representante a Kiev para se reunir com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky e mostrar apoio ao país.

O chefe do Pentágono Lloyd Austin, o secretário de Estado Anthony Blinken, a vice-presidente norte-americana Kamala Harris e o próprio presidente Joe Biden são nomes cotados para a missão, de acordo com informações do site Politico.

O governo ainda não tomou uma decisão final, mas os favoritos são o chefe do departamento diplomático ou de defesa do país, segundo a publicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Armas para Ucrânia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RT - Altos funcionários do Pentágono vão se reunir com executivos das oito maiores empresas de defesa dos EUA para discutir os números de fornecimento de armas para a Ucrânia, caso a operação militar russa no país dure anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Vamos discutir propostas da indústria para acelerar a produção de sistemas existentes e desenvolver novas e modernizadas capacidades críticas para a assistência de segurança contínua do Departamento para a Ucrânia e a prontidão de longo prazo das forças dos EUA e aliadas/parceiras”, disse a vice-secretária de Defesa, Kathleen Hicks.

A mesa redonda de classificados será realizada na quarta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE