EUA avaliam 'reconsiderar' sanções contra Venezuela mediante condições específicas

Sputnik - EUA estariam dispostos a flexibilizar as sanções contra a Venezuela se forem alcançados progressos nas negociações do governo com a oposição do país, afirmou Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.

"Reconsideraremos algumas políticas de sanções se, e apenas se as partes fizerem progressos significativos nas negociações lideradas pela Venezuela no México, para conseguir o cumprimento das aspirações do povo venezuelano a uma verdadeira, a uma autêntica democracia", disse o porta-voz em seu informe oficial nesta sexta-feira (11).

De acordo com Price, há poucos dias, uma delegação dos EUA esteve em Caracas e realizou conversações com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, embora não tenha abordado a questão das sanções enquanto tal, que, segundo o porta-voz "continuam plenamente vigentes".

No entanto, ele disse que Washington "revisaria" algumas políticas de sanções.

Nas conversações, segundo afirmaram vários funcionários da administração Biden, o principal objetivo era conseguir a libertação de cidadãos norte-americanos presos na Venezuela.

"A segunda prioridade, [da delegação dos EUA] foi a defesa das aspirações democráticas do povo venezuelano, deixando muito claro, de forma franca e aberta, ao regime de Maduro que continuamos apoiando o povo venezuelano e suas aspirações de ter um governo que responda às suas necessidades", enfatizou Price.

Em 5 de março, Maduro se reuniu com uma delegação norte-americana no Palácio Miraflores, em Caracas. Após o encontro, o presidente disse que os dois países concordaram em trabalhar em uma agenda de interesse comum.

Esta é a primeira reaproximação entre Caracas e Washington desde o rompimento das relações diplomáticas em janeiro de 2019.

