EUA barram Cuba e Venezuela de cúpula das Américas e presidente mexicano fica de fora

WASHINGTON/CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A Casa Branca excluiu nesta segunda-feira Cuba, Venezuela e Nicarágua da Cúpula das Américas sediada pelos Estados Unidos nesta semana, levando o presidente do México a cumprir a ameaça de não participar do evento porque todos os países no Hemisfério Ocidental não foram convidados.

O boicote do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador e de alguns outros líderes pode diminuir a relevância da cúpula em Los Angeles, onde os Estados Unidos pretendem abordar questões econômicas e migratórias regionais. O presidente dos EUA, Joe Biden, um democrata, espera reparar as relações da América Latina danificadas sob seu antecessor republicano, Donald Trump, reafirmar a influência dos EUA e combater a China.

A decisão de cortar Cuba, Venezuela e Nicarágua seguiu semanas de intensas deliberações e se deveu a preocupações com direitos humanos e falta de democracia nas três nações, disse um alto funcionário do governo Biden nesta segunda-feira.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse durante uma coletiva de imprensa que os Estados Unidos entendem a posição do México, mas que "um dos elementos-chave desta cúpula é a governança democrática, e esses países não são exemplos, para dizer o mínimo, de governança democrática. "

Os assessores de Biden estão atentos à pressão dos republicanos e de alguns colegas democratas do presidente para não parecerem moles com os três principais antagonistas da esquerda na América Latina. A grande comunidade cubano-americana de Miami, que favoreceu as duras políticas de Trump em relação a Cuba e Venezuela, é vista como um importante bloco de votação na Flórida nas eleições de novembro que decidirão o controle do Congresso dos EUA.

López Obrador disse a repórteres em uma coletiva de imprensa regular na segunda-feira que o chanceler Marcelo Ebrard participaria da cúpula em seu lugar. O presidente mexicano disse que se reuniria com Biden em Washington no próximo mês, o que a Casa Branca confirmou.

"Não pode haver uma Cúpula das Américas se nem todos os países do continente americano estiverem participando", disse López Obrador.

A ausência de López Obrador levanta questões sobre a importância das discussões da cúpula focadas em conter a migração na fronteira sul dos EUA, uma prioridade para Biden, e pode ser um constrangimento diplomático para os Estados Unidos. Uma caravana de vários milhares de migrantes, muitos da Venezuela, partiu do sul do México na segunda-feira com o objetivo de chegar aos Estados Unidos.

O senador americano Robert Menendez, democrata e presidente do poderoso Comitê de Relações Exteriores do Senado, criticou o presidente mexicano em um comunicado, dizendo que sua "decisão de ficar ao lado de ditadores e déspotas" prejudicaria as relações EUA-México.

CUBA CRITICA

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, um populista de direita e admirador de Trump que lidera o país mais populoso da América Latina, comparecerá depois de flertar inicialmente com ficar longe.

A exclusão da Venezuela e da Nicarágua, liderada pela esquerda, já havia sido sinalizada nas últimas semanas. O presidente Miguel Diaz-Canel, de Cuba, governada pelos comunistas, disse no mês passado que não iria mesmo se convidado, acusando os Estados Unidos de "pressão brutal" para tornar a cúpula não inclusiva.

Em uma declaração crítica na segunda-feira, Cuba chamou a decisão de "discriminatória e inaceitável" e disse que os Estados Unidos subestimaram o apoio na região à nação insular.

Os Estados Unidos convidaram alguns ativistas da sociedade civil cubana para participar da cúpula, mas vários disseram nas mídias sociais que a segurança estatal cubana os impediu de viajar para Los Angeles para participar.

Depois de descartar o presidente venezuelano Nicolás Maduro, o governo Biden espera que representantes do líder da oposição Juan Guaidó compareçam, disse Price do Departamento de Estado nesta segunda-feira. Price se recusou a dizer quem poderia participar e se seria pessoalmente ou virtualmente.

Washington reconhece Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, tendo condenado a reeleição de Maduro em 2018 como uma farsa.

Também impedido de participar da cúpula está o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, um ex-guerrilheiro marxista que ganhou um quarto mandato consecutivo em novembro depois de prender rivais.

A maioria dos líderes sinalizou que comparecerá, mas a reação dos governos liderados pela esquerda sugere que muitos na América Latina não estão mais dispostos a seguir o exemplo de Washington, como às vezes no passado.

