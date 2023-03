EUA buscam diminuir uso de fertilizantes russos pelo Brasil – Departamento de Estado

Apoie o 247

WASHINGTON, 15 de março (Sputnik) - O Departamento de Estado dos EUA afirmou na quarta-feira que está trabalhando com o Brasil para reduzir sua necessidade de suprimentos externos de fertilizantes, a fim de conter a influência russa.

"Trabalhamos com [o Brasil] e outros na busca de alternativas aos tipos de fertilizantes importados da Rússia, seja sementes que requerem menos fertilizantes, seja diferentes tipos de fertilizantes", disse o secretário assistente de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, durante uma audiência do Comitê de Relações Exteriores do Senado.

Ele acrescentou que "acreditamos que romper ou reduzir essa necessidade de fertilizantes externos é uma maneira importante de fortalecer o Brasil e limitar a influência da Rússia sobre o Brasil".

A Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes do Brasil. Cerca de 25% das importações do país foram provenientes da Rússia em 2021.

