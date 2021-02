EUA buscarão outras maneiras de promover estabilidade estratégica com Rússia, diz novo secretário de Estado

Sputnik - Em entrevista nesta terça-feira (16), o novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que os EUA vão buscar a estabilidade estratégica com a Rússia.

"Procuraremos outras maneiras de promover a estabilidade estratégica com a Rússia, mesmo se formos muito claros sobre as ações que estão tomando. Mas temos que ser capazes de trabalhar em ambas as frentes. Pudemos muito rapidamente, porque é do nosso interesse, estender em cinco anos o Novo START, o acordo de redução do controle de armas", declarou Blinken.

Em 3 de fevereiro deste ano, EUA e Rússia prorrogaram por cinco anos o Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas (Novo START), que limita cada país a 700 mísseis, 1.550 ogivas e 800 lançadores.

O Novo START é o único regime de controle de armas entre os dois países que continuou em vigor durante a presidência de Donald Trump.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.