EUA cancelam teste de míssil balístico por tensões nucleares com Rússia

O Pentágono havia anunciado apenas o adiamento do teste, depois que a Rússia disse que estava colocando suas forças nucleares em alerta máximo edit

Por Phil Stewart e Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - Os militares dos Estados Unidos cancelaram um teste de seu míssil balístico intercontinental Minuteman III, que inicialmente pretendiam apenas adiar, em uma tentativa de diminuir as tensões nucleares com a Rússia durante a guerra na Ucrânia, disse a Força Aérea à Reuters nesta sexta-feira.

O Pentágono anunciou pela primeira vez o adiamento do teste em 2 de março, depois que a Rússia disse que estava colocando suas forças nucleares em alerta máximo. Washington disse à época que era importante que os Estados Unidos e a Rússia "lembrem o risco de erro de cálculo e tomem medidas para reduzir esses riscos".

Mas havia declarado publicamente sua intenção apenas de atrasar o teste "um pouco" e não cancelá-lo.

A porta-voz da Força Aérea Ann Stefanek disse que a decisão de cancelar o teste do míssil LGM-30G Minuteman III se deve aos mesmos motivos de quando foi adiado. O próximo teste do Minuteman III está programado para ocorrer ainda este ano.

"A Força Aérea está confiante na prontidão das forças estratégicas dos Estados Unidos", declarou Stefanek.

Alterar o cronograma de testes para um míssil balístico intercontinental pode ser controverso. O senador dos EUA Jim Inhofe, principal republicano no Comitê de Serviços Armados do Senado, expressou decepção em março com o adiamento de um teste que ele disse ser crucial para garantir que a dissuasão nuclear dos EUA permaneça eficaz.

Jeffrey Lewis, pesquisador de mísseis do James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS), minimizou o impacto do cancelamento.

"Há um valor em fazer os testes, mas não acho que perder um teste no grande esquema das coisas seja realmente um grande problema", disse Lewis, acrescentando que o Minuteman III é extremamente confiável.

