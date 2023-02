EUA chamam de 'falsas' alegações de balões espiões americanos no território da China

Ministério das Relações Exteriores da China disse que os balões dos EUA voaram ilegalmente no espaço aéreo chinês mais de dez vezes desde 1º de janeiro de 2022 edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Todas as alegações de que as autoridades norte-americanas usam balões para monitorar o território chinês são falsas, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson.

Anteriormente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, disse na segunda-feira (13) que os balões dos EUA voaram ilegalmente no espaço aéreo chinês mais de dez vezes desde 1º de janeiro de 2022.

"Todas as alegações de que as autoridades dos EUA usam balões de reconhecimento sobre a China são falsas", escreveu Watson no Twitter.

Segundo ela, é a China que está usando um programa de coleta de informações envolvendo balões de reconhecimento que voam em altas altitudes. Este programa, observa Watson, tem sido utilizado "para violar a soberania" dos EUA e de mais de 40 outros países nos cinco continentes.

"Repetida e incorretamente afirmou que os balões de monitoramento que enviou sobre os EUA eram uma sonda meteorológica e não forneceu nenhuma explicação confiável para sua invasão em nosso espaço aéreo, o espaço aéreo de outros países", acrescentou Watson.

Em 12 de fevereiro, os militares americanos derrubaram seu quarto objeto aéreo nos últimos oito dias, inclusive um balão chinês que atravessou os EUA e foi interceptado sobre o Atlântico. Washington afirma que o balão foi lançado para fins de espionagem, enquanto Pequim diz que era um balão meteorológico civil perdido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.