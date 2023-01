EUA classificam Grupo Wagner como 'importante organização criminosa transnacional'

O Pentágono alegou recentemente que o Grupo Wagner recebeu foguetes e mísseis de infantaria da Coreia do Norte edit

247 - Os Estados Unidos designaram a empresa militar privada russa Grupo Wagner, que atua na guerra da Ucrânia ao lado de Moscou e em diversas outras partes do mundo, como uma 'importante organização criminosa transnacional', anunciou o Tesouro estadunidense nesta quinta-feira (26).



“Hoje, o Grupo Wagner está sendo redesignado de acordo com a Ordem Executiva (E.O.) 13581, conforme emendada pela E.O. 13863, por ser uma pessoa estrangeira que constitui uma organização criminosa transnacional significativa”, disse o comunicado.

Em meio ao anúncio de intenção de declaração do Grupo Wagner como criminoso, o Kremlin afirmou, no início desta semana, que as decisões dos EUA sobre a empresa não importam para Moscou.

"Não acho que tenha qualquer significado prático para nosso país ou, especialmente, para os empreiteiros militares privados de Wagner", disse Peskov em um briefing na ocasião.

O Pentágono alegou recentemente que o Grupo Wagner recebeu foguetes e mísseis de infantaria da Coreia do Norte, e Washington compartilhou documentos acusatórios com o Conselho de Segurança da ONU.

O chefe da empresa militar, Yevgeny Prigozhin, classifica a acusação como 'fofoca', tendo observado que compra “quantidades suficientes de armas dos EUA”.

