EUA cogitam fazer aliança com Brasil e outros países para enfrentar China

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, declarou neste domingo (31) que Washington pode fazer parcerias com diversos países, incluindo o Brasil, devido à "ameaça" representada pelas capacidades militares chinesas edit

Sputnik - Segundo o secretário de Estado dos EUA Mike Pompeo, "no que diz respeito aos avanços militares do Partido Comunista chinês, eles são reais". Pompeo cita nominalmente o dirigente máximo da nação chinesa. "Secretário-geral Xi [Jinping] está comprometido com a construção das suas capacidades militares".

"O nosso Departamento de Defesa está fazendo tudo o que pode para certificar o entendimento desta ameaça", afirmou o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, em entrevista ao canal Fox News.

"Eu estou confiante que, sob as ordens do presidente [Donald] Trump, nosso Departamento de Defesa, nossos militares e nosso estabelecimento de segurança nacional vão nos manter em uma posição em que possamos proteger o povo americano, e ser realmente bons parceiros de nossos aliados da Índia, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Brasil, Europa, por todo o mundo", ressaltou Pompeo em entrevista ao Fox News.

Além disso, o diplomata acrescentou que "nós podemos ser bons parceiros ao lado deles e garantir que o próximo século continue sendo ocidental, inspirado nas liberdades que temos aqui nos Estados Unidos".

Na semana passada, Donald Trump afirmou que fará um anúncio muito forte sobre a China, indicando que o assunto pode se tratar de uma punição ao país asiático.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.