EUA cogitam impor sanções à China para impedir ação sobre Taiwan

247 - Os Estados Unidos estão considerando opções para impor um pacote de sanções contra a China a fim de impedi-la de invadir Taiwan. A União Europeia também está sob pressão diplomática de Taipé para fazer o mesmo, informa a Reuters.

Fontes consultadas pela agência noticiosa disseram que as deliberações em Washington e o próprio lobby de Taiwan ainda se encontram em estágio inicial.

Em ambos os casos, a ideia é aplicar sanções além das medidas já tomadas no Ocidente para restringir algum comércio e investimento com a China em tecnologias sensíveis como chips de computador e equipamentos de telecomunicações.

As fontes não forneceram detalhes sobre o que está sendo considerado, mas a noção de sanções à segunda maior economia do mundo e um dos maiores elos da cadeia de suprimentos global levanta questões de viabilidade.

"A possível imposição de sanções à China é um exercício muito mais complexo do que sanções à Rússia, dado o extenso envolvimento dos EUA e aliados com a economia chinesa", disse Nazak Nikakhtar, ex-funcionário sênior do Departamento de Comércio dos EUA.

