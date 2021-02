EUA cogitam tomar medidas contra golpe militar de Mianmar, diz Casa Branca

Sputnik - O governo Biden considera a possibilidade de tomar medidas contra o golpe militar em Mianmar, segundo a própria Casa Branca. "Em termos de quais ações estamos tomando, há considerações e processos políticos em andamento em nossa equipe de Segurança Nacional neste momento", disse a porta-voz Jen Psaki a repórteres.

Psaki também disse que a administração Biden está preocupada com a ausência da China nas conversas sobre a situação em Mianmar.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse a repórteres na última quinta-feira (4) que a administração Biden pode impor sanções direcionadas aos militares de Mianmar e às entidades que eles controlam.

O Exército de Mianmar assumiu o poder do país em 1º de fevereiro e declarou estado de emergência. O presidente do país, Win Myint, e a líder do partido governista e vencedora do Nobel da Paz em 1991, Aung San Suu Kyi, foram presos pelos militares em seguida.

