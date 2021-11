EUA começam a aplicar vacinas contra Covid em crianças pequenas nesta 4ª

Apoie o 247

Reuters - Os Estados Unidos estão prontos para começar a aplicar vacinas contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos já nesta quarta-feira (03), com cerca de 28 milhões de crianças em idade escolar agora elegíveis para as vacinas que fornecem proteção contra a doença.

Na terça-feira, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA recomendou o amplo uso da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela Pfizer com a BioNTech nesta faixa etária, após um painel de conselheiros externos apoiar a medida.

Embora cerca de 58% dos norte-americanos estejam totalmente vacinados contra a Covid-19, as crianças menores de 12 anos ainda não estavam elegíveis para receberem as vacinas. A variante Delta do coronavírus levou milhares de crianças a serem hospitalizadas e elas respondem por 25% dos casos nos Estados Unidos.

A vacina, que estudos mostraram ser mais de 90% eficaz na prevenção da infecção sintomática em crianças, oferece um caminho para menos quarentenas ou fechamento de escolas e mais liberdades.

"Tem havido uma grande expectativa para os pais em torno da autorização de vacinas para nossos filhos", disse na segunda-feira a diretora do CDC Rochelle Walensky.

"Entendo profundamente a urgência e a preocupação em proporcionar a melhor proteção a nossas crianças contra o vírus", acrescentou ela.

O governo dos EUA começará a enviar 15 milhões de vacinas para crianças esta semana para centros de distribuição em todo o país. A expectativa é que a campanha de vacinação pediátrica esteja funcionando a todo vapor na próxima semana, disseram autoridades da Casa Branca.

Uma vez que as vacinas sejam entregues, em vez de centros de vacinação em massa, o lançamento dependerá dos consultórios de pediatria, hospitais infantis e farmácias, disse a Casa Branca.

O governo federal comprou 50 milhões de doses de vacina da Pfizer para a campanha de vacinação em crianças, e tem suprimento suficiente para todas as 28 milhões de crianças elegíveis, disseram as autoridades norte-americanas esta semana.

A vacina da Pfizer para crianças mais novas contém uma dose menor de 10 microgramas de vacina do que os 30 microgramas dados às crianças com 12 anos ou mais.

