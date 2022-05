EUA comemoram sucesso em teste de armas hipersônicas como grande conquista

A velocidade do foguete é cinco vezes superior à do som edit

Sputnik - A Força Aérea dos EUA testou com sucesso um míssil de cruzeiro hipersônico avançado (ARRW, na sigla em inglês) no último sábado (14), de acordo com um comunicado militar divulgado na noite desta segunda-feira (16).

O lançamento foi realizado a partir da costa sul da Califórnia. A velocidade do foguete foi cinco vezes superior à do som.

"Um B-52H Stratofortress da Força Aérea dos Estados Unidos lançou com sucesso uma arma de resposta rápida por ar AGM-183A, ou ARRW, na costa do sul da Califórnia, em 14 de maio", disse a Força Aérea norte-americano no comunicado.

Conforme destacado na nota, este foi o primeiro lançamento deste tipo de míssil de cruzeiro de uma transportadora aérea.

"Esta foi uma grande conquista para a equipe de desenvolvimento do setor militar e para nossa Força Aérea", disse Heath Collins, chefe do programa de armas da Força Aérea dos EUA.

