EUA confirmam busca na casa de Trump e pedem que tribunal abra mandado

WASHINGTON, 11 Ago (Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu a um juiz nesta quinta-feira que torne público o mandado que autorizou uma busca do FBI na casa de Donald Trump na Flórida, depois que o ex-presidente atacou a busca como um ato de retribuição política.

O procurador-geral Merrick Garland confirmou pela primeira vez que os agentes revistaram o resort Mar-a-Lago de Trump em Palm Beach. A busca faz parte de uma investigação sobre se ele removeu ilegalmente registros da Casa Branca quando estava deixando o cargo.

Garland, principal autoridade policial do país, disse que aprovou pessoalmente a decisão de ordenar a busca.

Sua confirmação foi altamente incomum, já que a polícia dos EUA normalmente não discute as investigações em andamento. Mas veio depois que o próprio Trump anunciou a busca na noite de segunda-feira, alegando que era um ato de retribuição política do presidente democrata Joe Biden.

Garland disse que o Departamento de Justiça pediu a um tribunal que publique um mandado de busca selado "à luz da confirmação pública do ex-presidente da busca, das circunstâncias circundantes e do interesse público substancial neste assunto".

Não ficou claro se a equipe jurídica de Trump se oporia à liberação do mandado, o que poderia esclarecer a natureza da investigação.

Em um comunicado em sua rede social Truth, Trump disse: "Meus advogados e representantes estavam cooperando totalmente, e relacionamentos muito bons foram estabelecidos. O governo poderia ter o que quisesse, se tivéssemos".

A busca sem precedentes marcou uma escalada significativa em uma das muitas investigações federais e estaduais que Trump está enfrentando desde seu tempo no cargo e em negócios privados.

Agentes do FBI visitaram a propriedade de Trump no início deste ano para investigar caixas em um depósito trancado, de acordo com uma pessoa familiarizada com a visita. Os agentes e um advogado de Trump, Evan Corcoran, passaram um dia revisando os materiais, disse a fonte. Uma segunda fonte informada sobre o assunto disse à Reuters que o Departamento de Justiça também possui imagens de vigilância de Mar-a-Lago.

O Departamento de Justiça de Garland enfrentou críticas ferozes e ameaças online esta semana após a busca. Os partidários de Trump e alguns de seus colegas republicanos em Washington acusaram os democratas de armar a burocracia federal para atacar Trump.

O FBI disse que uma pessoa armada tentou invadir seu escritório em Cincinnati na quinta-feira no que chamou de "incidente crítico". A polícia local disse que os policiais trocaram tiros com um suspeito do sexo masculino vestindo armadura corporal.

Garland condenou os ataques a funcionários do FBI e do Departamento de Justiça. "Não ficarei calado quando a integridade deles for injustamente atacada", disse ele.

Enquanto isso, alguns democratas criticaram Garland por ser excessivamente cauteloso ao investigar Trump sobre suas tentativas de reverter sua derrota nas eleições de 2020 para Biden.

A reação republicana a Garland se dividiu entre aqueles prontos para atacar o procurador-geral e o FBI para a busca de Trump e outros que alertaram contra a retórica que poderia prejudicar a aplicação da lei federal.

"Fiquei envergonhado ao ouvir membros do meu partido atacando a integridade dos agentes do FBI", escreveu a deputada Liz Cheney, vice-presidente republicana do comitê da Câmara que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por apoiadores de Trump, escreveu. no Twitter. "São comentários repugnantes que colocam em risco a vida de funcionários públicos patriotas."

O senador republicano John Cornyn zombou de Garland por sugerir que a busca poderia ter sido conduzida em silêncio.

"Quem poderia acreditar que um pedido e emissão de mandado de busca para a casa de um ex-presidente e a busca subsequente poderiam ser feitos 'silenciosamente'?", perguntou o republicano do Texas no Twitter.

