EUA "confiscam" carga de petróleo do Irã em navio-tanque

247 - Os Estados Unidos "confiscaram" petróleo iraniano em um navio-tanque nos últimos dias, disseram três fontes à agência Reuters, e dias depois o Irã apreendeu outro navio-tanque carregado de petróleo em retaliação, segundo uma empresa de segurança marítima. A ação é uma operação de execução de sanções contra o Irã pelo programa nuclear do país.

As cargas apreendidas pelos EUA costumam ser vendidas posteriormente, o que Teerã qualifica como roubo e pirataria.

Como os mercados de petróleo continuam tensos, a apreensão da carga é a mais recente escalada entre Washington e Teerã após anos de sanções dos EUA sobre o programa nuclear iraniano. O Irã não reconhece as sanções, alegando impedimentos legais para a construção de armas nucleares, e suas exportações de petróleo têm aumentado.

A empresa de segurança marítima Ambrey disse que a medida dos EUA ocorreu pelo menos cinco dias antes da ação do Irã na quinta-feira.

“A Ambrey avaliou a apreensão pela Marinha iraniana como uma resposta à ação dos EUA”, afirmou a empresa em um comunicado aos clientes.

As fontes familiarizadas com a questão, que não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto, disseram que Washington assumiu o controle da carga de petróleo a bordo do petroleiro Suez Rajan, das Ilhas Marshall, após obter uma ordem judicial anterior. A última posição do navio-tanque foi relatada perto do sul da África em 22 de abril, mostraram dados de rastreamento de navios. (Com Reuters).

