EUA consideram fornecer armas à Ucrânia para atacar a Crimeia, diz NYT

WASHINGTON, 19 de janeiro (Sputnik) - O governo Biden está considerando fornecer à Ucrânia as armas necessárias para atingir a Península da Crimeia, uma área que se mostrou instrumental para as movimentações da Rússia durante a operação militar especial em andamento, informou o New York Times.



O governo estadunidense acredita que a posição de Kiev nas futuras negociações será melhorada se os militares ucranianos puderem ameaçar o controle da Crimeia pela Rússia, embora tal movimento possa aumentar o risco de escalada do conflito, disse o relatório desta quarta-feira (18).



Funcionários do governo estão discutindo com seus colegas ucranianos o uso de armas fornecidas pelos EUA, incluindo High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) e veículos de combate Bradley, para cobrir alvos como a principal ponte terrestre que conecta a Crimeia com o resto da Rússia, acrescentou o relatório.



Até agora, o governo Biden relutou em fornecer à Ucrânia os mísseis de longo alcance que Kiev precisaria para atacar a Crimeia por medo de que tal movimento pudesse provocar a Rússia e ampliar o conflito, segundo o relatório.

