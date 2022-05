EUA consideram movimento para bloquear pagamentos da dívida russa

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão considerando bloquear a capacidade da Rússia de pagar seus detentores de títulos norte-americanos ao permitir que uma isenção importante expire na próxima semana, disse uma autoridade do governo norte-americano nesta terça-feira.

A Bloomberg News informou mais cedo na terça-feira que o governo Biden está prestes a permitir que a isenção expire conforme programado em 25 de maio, o que pode levar Moscou à beira do default.

"Está sendo considerado, mas não tenho uma decisão de pré-visualizar neste momento", disse o funcionário à Reuters. "Estamos analisando todas as opções para aumentar a pressão sobre (o presidente russo Vladimir) Putin."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Bloomberg disse que o governo decidiu não estender a isenção como forma de manter a pressão financeira sobre Moscou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sanções ocidentais introduzidas após a invasão da Ucrânia pela Rússia proíbem transações com o Ministério das Finanças da Rússia, banco central ou fundo nacional de riqueza.

No entanto, uma licença geral temporária 9A emitida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro em 2 de março faz uma exceção para fins de "recebimento de juros, dividendos ou pagamentos de vencimento relacionados a dívida ou patrimônio".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa licença permitiu que Moscou continuasse pagando aos investidores e evitasse a inadimplência de sua dívida governamental, e permitiu que os investidores dos EUA continuassem a receber pagamentos de cupons.

Ele expira em 25 de maio, após o qual a Rússia ainda terá quase US$ 2 bilhões em pagamentos de títulos soberanos externos a serem feitos antes do final do ano.

Alguns participantes do mercado especularam que o governo Biden pode estender a isenção, para não punir os detentores de títulos dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Departamento do Tesouro dos EUA não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE