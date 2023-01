EUA consideram proposta de cessar-fogo da Rússia 'cínica'

Apoie o 247

247 - Os Estados Unidos têm pouca fé no anúncio de cessar-fogo do Natal ortodoxo da Rússia, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, na quinta-feira.



“Há uma palavra que melhor descreve isso e é 'cínica'. É cínico em grande parte porque ocorre apenas alguns dias depois que Moscou perpetrou esses ataques de Ano Novo na Ucrânia, infraestrutura civil, centros civis, após dias repetidos de ataques contra alvos semelhantes e hesito até mesmo em chamá-los de alvos porque, novamente, esses são centros civis em muitos casos. Então, como você pode ver, temos pouca fé nas intenções por trás deste anúncio", disse Price durante uma coletiva de imprensa.



Os EUA temem que o cessar-fogo possa ser uma "manobra" de Moscou para permitir que as forças russas se reagrupem, e consideram que se a Rússia levasse a sério a paz, retiraria todas as suas tropas de dentro da Ucrânia.

Biden sobre a proposta de cessar-fogo temporário de Putin: 'ele está tentando encontrar algum oxigênio'

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na quinta-feira que está "relutante" em relação à proposta do presidente russo, Vladimir Putin, de um cessar-fogo de Natal ortodoxo na Ucrânia e considera isso uma tentativa de Moscou de ganhar algum tempo extra no campo de batalha.



“Estou relutante em responder a qualquer coisa que Putin diga”, disse Biden durante uma coletiva de imprensa. “Acho que ele está tentando encontrar um pouco de oxigênio”.

ONU saúda cessar-fogo de Natal da Rússia na Ucrânia

As Nações Unidas saúdam o cessar-fogo anunciado pela Rússia na Ucrânia para marcar o Natal ortodoxo como uma oportunidade de enviar assistência humanitária a pessoas em áreas de conflito, disse o subsecretário-geral para Assuntos Humanitários e coordenador de ajuda de emergência, Martin Griffith, na sexta-feira.



"O anúncio da Federação Russa de um cessar-fogo de 36 horas a partir do meio-dia de hoje na Ucrânia é uma boa notícia. "Griffiths twittou.

Volodymyr Zelensky rejeitou a oferta de Moscou de uma trégua no Natal ortodoxo. O governo ucraniano nunca acreditou na medida e, desde seu anúncio, qualificou de “hipocrisia” a postura de Moscou, acusando o Kremlin de tentar apenas ganhar tempo com o anúncio da trégua. Zelensky considerou que a estratégia de Putin é uma "desculpa para conter o avanço" das tropas de Kiev na região do Donbass e levar "equipamentos, munições e aproximar os homens das nossas posições".

O cessar-fogo temporário de 36 horas decretado unilateralmente por Putin teve início ao meio dia de sexta-feira.(Com Sputnik).

