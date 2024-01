EUA constatam risco de União Europeia suspender fornecimento de armas à Ucrânia, caso Capitólio interrompa ajuda militar

Apoie o 247

TASS - O governo dos EUA está percebendo as consequências da interrupção do fornecimento de armas a Kiev no campo de batalha na Ucrânia, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, numa coletiva de imprensa conjunta com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em Washington.

“Estamos atualmente fora da assistência militar que temos fornecido à Ucrânia e estamos até vendo algumas evidências do que isso significa no campo de batalha”, disse Blinken.

"Se os Estados Unidos não cumprirem os seus compromissos, será mais difícil que os europeus e outros continuem a fazer o que já têm feito", disse ele, comentando a perspectiva de uma potencial recusa por parte da União Europeia de continuar com seus fornecimentos, comentando a possibilidade de o poder legislativo dos EUA se recusar a continuar a fornecer ajuda militar à Ucrânia.

